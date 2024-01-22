Нардеп Гончаренко был избран президентом ПАСЕ

Народный депутат Украины ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко был избран президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Деловая столица.

Об этом Гончаренко сообщил в своей соцсети.

"Меня официально назначили президентом в ПАСЕ! Я возглавил Комитет по миграции, беженцев и перемещенных лиц. Первый украинец в такой должности" , — отметил он.

Нардеп добавил, что в этой должности будет иметь "еще больше возможностей продвигать интересы Украины".

Как сообщалось, в октябре 2023 года ПАСЕ приняла резолюцию, признающую президента страны-агрессора РФ Владимира Путина диктатором, а Россию – диктатурой.