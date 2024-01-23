На Дніпропетровщині через ракетну атаку загинула людина

Внаслідок ракетної атаки РФ уранці 23 січня у Павлограді Дніпропетровській області загинула одна людина.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також спершу повідомлялося про ще одного загиблого, втім інформація не підтвердилая – чоловік живий, медики надають йому допомогу.

Також відомо про постраждалих.

Ввечері та у ніч на вівторок росіяни обстріляли Нікопольський район двома дронами-камікадзе, а також двічі вдарив з артилерії.