На Дніпропетровщині через ракетну атаку загинула людина
Внаслідок ракетної атаки РФ уранці 23 січня у Павлограді Дніпропетровській області загинула одна людина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також спершу повідомлялося про ще одного загиблого, втім інформація не підтвердилая – чоловік живий, медики надають йому допомогу.
Також відомо про постраждалих.
Ввечері та у ніч на вівторок росіяни обстріляли Нікопольський район двома дронами-камікадзе, а також двічі вдарив з артилерії.