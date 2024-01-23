На Днепропетровщине из-за ракетной атаки погиб человек

В результате ракетной атаки РФ утром 23 января в Павлограде Днепропетровской области погиб один человек.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также сначала сообщалось о еще одном погибшем, впрочем, информация не подтвердила – мужчина жив, медики оказывают ему помощь.

Также известно о пострадавших.

Вечером и ночью на вторник россияне обстреляли Никопольский район двумя дронами-камикадзе, а также дважды ударили из артиллерии.