Польща підіймала авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Зранку у вівторок, 23 січня, Польща активізувала авіацію на тлі масованої ракетної атаки РФ на Україну. Про це заявили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

У повідомленні йдеться, що були активізовані "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору", а ситуація постійно моніторилась.

Крім того, у командуванні попереджали про активізацію польської авіації та літаків союзників, через що міг спостерігатися підвищений рівень шуму, особливо в південно-східному регіоні країни.

Вранці 23 січня Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з російських бомбардувальників. Під атакою перебували Київ, Харків, Павлоград, Шостка та інші населені пункти України.