Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Утром во вторник, 23 января, Польша активизировала авиацию на фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину. Об этом заявили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

В сообщении говорится, что были активизированы "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", а ситуация постоянно мониторилась.

Кроме того, в командовании предупреждали об активизации польской авиации и самолетов союзников, из-за чего мог наблюдаться повышенный уровень шума, особенно в юго-восточном регионе страны.

Утром 23 января Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков.

Под атакой находились Киев, Харьков, Павлоград, Шостка и другие населенные пункты Украины.