Повітряний удар РФ по Україні: ППО знищила 21 ракету

У ніч на 23 січня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні – застосовували крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Сили ППО знищили 21 ракету.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Усього протягом ночі окупанти запустили по Україні 41 ракету, більшість з них – такі, що летять по балістичній траєкторії.

Зокрема:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ.);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловська обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Бєлгородська область – РФ).

Протиповітряна оборона України знищила 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М" та керовану авіаційну ракету Х-59.

У Повітряних силах зазначають, що не всі ракети, які атакували по балістичній траєкторії досягли своїх цілей.