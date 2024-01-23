Воздушный удар РФ по Украине: ПВО уничтожила 21 ракету

В ночь на 23 января российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине – применяли крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силы ПВО уничтожили 21 ракету.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего в течение ночи оккупанты запустили по Украине 41 ракету, большинство из них – летящие по баллистической траектории.

В частности:

4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – в направлении Харьковщины;

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);

8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. – в направлении Харьковщины и Сумщины;

12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская и Воронежская обл.);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Белгородская область – РФ).

Противовоздушная оборона Украины уничтожила 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М" и управляемую авиационную ракету Х-59.

В Воздушных силах отмечают, что не все атаковавшие по баллистической траектории ракеты достигли своих целей.