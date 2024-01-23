Качинський залишить керівництво своєю партією – польське ЗМІ

Лідер донедавна керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський планує з наступного року остаточно залишити керівництво партією і передати лідерство "молодшому поколінню". Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання Onet, повідомляє Європейська правда.

Качинський нібито оголосив колегам, що остаточно залишить посаду лідера і сам не визначатиме наступника. За інформацією журналістів, про це він сказав кілька тижнів тому лише найближчому колу колег та попросив передчасно не розголошувати ці плани.

Заміна керівництва має відбутися у першій половині 2025 року, нового лідера обере з’їзд партії.

Фактично це означає, що вже зараз серед політиків "ПіС" почнеться підготовка до змагань за головну посаду.

Найбільш імовірними наступниками Качинського вважають експрем’єра Матеуша Моравецького, колишнього міністра оборони Маріуша Блащака, Беату Шидло або Пшемислава Чарнека.

При цьому у партії дуже багато людей, які ще сподіваються переконати Качинського залишитися, ствержуючи, що "без Ярека не буде "ПіС" та "Об’єднаної правиці".

Зокрема, такі думки висловлював речник попереднього уряду Пьотр Мюллер. За його словами, у разі відходу Качинського з посади партії загрожує розпад і саме завдяки Качинському табір об'єднаних правих тримається разом.