У Києві та низці областей тривога: можливі пуски ракет (Оновлено)

У Києві, а також низці центральних, східних та південних областей оголосили повітряну тривогу. Можливі пуски ракет.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну тривогу оголосили близько 13:23.

"Увага! Імовірні пуски ракет з Ту22м3 з Ліпєцкої області, РФ. Слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" , – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

13:47 Ракети з Курської області на південний захід.

13:50 Увага! Ще ракети з Курської області на південний захід.

13:53 Чергові ракети на Сумщині, напрямок – південно-західний.

14:02 Ще ракети з Курської області на південний захід.

14:10 Повторні пуски (імовірно робота РСЗВ)