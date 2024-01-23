У Києві та низці областей тривога: можливі пуски ракет (Оновлено)
У Києві, а також низці центральних, східних та південних областей оголосили повітряну тривогу. Можливі пуски ракет.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну тривогу оголосили близько 13:23.
"Увага! Імовірні пуски ракет з Ту22м3 з Ліпєцкої області, РФ. Слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – повідомили Повітряні сили ЗСУ.
13:47 Ракети з Курської області на південний захід.
13:50 Увага! Ще ракети з Курської області на південний захід.
13:53 Чергові ракети на Сумщині, напрямок – південно-західний.
14:02 Ще ракети з Курської області на південний захід.
14:10 Повторні пуски (імовірно робота РСЗВ)