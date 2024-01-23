В Киеве и ряде областей тревога: возможны пуски ракет (Обновлено)

В Киеве, а также ряде центральных, восточных и южных областей объявили воздушную тревогу. Возможны пуски ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога была объявлена около 13:23.

"Внимание! Вероятны пуски ракет с Ту22м3 из Липецкой области, РФ. Следите за сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" , – сообщили Воздушные силы ВСУ.

13:47 Ракеты из Курской области на юго-запад

13:50 Внимание! Еще ракеты из Курской области на юго-запад.

13:53 Очередные ракеты в Сумской области, направление – юго-западное

14:02 Еще ракеты из Курской области на юго-запад