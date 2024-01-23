В Киеве и ряде областей тревога: возможны пуски ракет (Обновлено)
В Киеве, а также ряде центральных, восточных и южных областей объявили воздушную тревогу. Возможны пуски ракет.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога была объявлена около 13:23.
"Внимание! Вероятны пуски ракет с Ту22м3 из Липецкой области, РФ. Следите за сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", – сообщили Воздушные силы ВСУ.
13:47 Ракеты из Курской области на юго-запад
13:50 Внимание! Еще ракеты из Курской области на юго-запад.
13:53 Очередные ракеты в Сумской области, направление – юго-западное
14:02 Еще ракеты из Курской области на юго-запад