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Росіяни скинули на Бериславський район 6 авіабомб, вбито жінку

Росіяни скинули на Бериславський район 6 авіабомб, вбито жінку
Фото: Yevgeny Pashnin

Ввечері 23 січня російські війська скинули 6 керованих авіабомб на Бериславський район Херсонської області, у селі Шляхове влучили в будинок і вбили жінку 60 років, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Увесь день російська авіація бʼє по Херсонщині. Ввечері на населені пункти Бериславського району окупанти скинули шість керованих авіабомб.
Один з "прильотів" – по житловому будинку у селі Шляхове. Під час рятувальної операції з-під завалів дістали тіло загиблої жінки, 1963 року народження".

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