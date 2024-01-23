Россияне сбросили на Бериславский район 6 авиабомб, убита женщина

Вечером 23 января российские войска сбросили 6 управляемых авиабомб на Бериславский район Херсонской области, в селе Шляховое попали в дом и убили женщину 60 лет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

"Весь день российская авиация бьет по Херсонщине. Вечером на населенные пункты Бериславского района оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб.

Один из "прилетов" – по жилому дому в селе Шляховое. Во время спасательной операции из-под завалов достали тело погибшей женщины, 1963 года рождения".