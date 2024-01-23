Росія скорочує фінансування окупованих територій майже в 1.5 рази – Федоров

Росія у 2024 році скорочує фінансування тимчасово окупованої території України майже в 1.5 рази в порівнянні з минулим роком, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.

"Російський уряд скорочує фінансування ТОТ майже вполовину. А від гауляйтерів очікує "більшої фінансової самостійності". В 2023 році захоплена частина Запорізької області залежала від фінансування з ерефії на 89,5 відсотків – найбільше з усіх ТОТ — і отримала 72,8 млрд рублів. В 2024 – атракціон небаченої щедрості завершений. З бюджета обіцяють тільки 40 мільярдів" , — зазначив він.

За словами Федорова, це означає "посилення податкового тиску на підприємців, скорочення штатів, зниження соціальних виплат – падіння рівня життя".

Як повідомлялось, за даними Центру національного спротиву, російські військові продовжують тиснути на українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях і змушувати їх оформлювати паспорти РФ.