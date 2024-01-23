Россия сокращает финансирование оккупированных территорий почти в 1.5 раза – Федоров

Россия в 2024 году сокращает финансирование временно оккупированной территории Украины почти в 1.5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

"Российское правительство сокращает финансирование ВОТ почти вполовину. А от гауляйтеров ожидает "большей финансовой самостоятельности". В 2023 году захваченная часть Запорожской области зависела от финансирования из эрефии на 89,5 процентов — больше всех ВОТ — и получила 72,8 млрд рублей. В 2024 – аттракцион невиданной щедрости завершен. Из бюджета обещают только 40 миллиардов" , — отметил он.

По словам Федорова, это означает "ужесточение налогового давления на предпринимателей, сокращение штатов, снижение социальных выплат – падение уровня жизни".

Как сообщалось, по данным Центра национального сопротивления, российские военные продолжают оказывать давление на украинцев, живущих на временно оккупированных территориях и заставлять их оформлять паспорта РФ.