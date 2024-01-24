Курс валют НБУ на 24 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 24 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 січня залишається стабільним на рівні 37.45 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 23 січня 2024 року.

Євро подешевшав на 10 коп. до 40.69 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 2 коп. до 4.24 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,60 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 4 коп. до 43.11 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 9.29 за 1 польський злотий.