Курс валют НБУ на 24 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 24 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 23 января, остается стабильным на уровне 37.45 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 23 января 2024 года.
Евро подешевел на 10 коп до 40.69 за 1 евро.
Рубль подешевел на 2 коп до 4.24 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.60 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 43.11 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 6 коп до 9.29 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.454400
|EUR
|Евро
|40.690500
|RUB
|Рубль
|0.423660
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.602700
|CHF
|Швейцарский франк
|43.105500
|PLN
|Польский злотый
|9.286800