Курс валют НБУ на 24 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 24 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 января, остается стабильным на уровне 37.45 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 23 января 2024 года.

Евро подешевел на 10 коп до 40.69 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 4.24 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.60 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 43.11 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 6 коп до 9.29 за 1 польский злотый.