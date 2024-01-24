Німецькі залізничники почали найдовший в країні страйк

Німецька спілка машиністів локомотивів (GDL) не погодилася на нову пропозицію залізничної компанії Deutsche Bahn і оголосила 6-денний страйк - найдовший в історії ФРН, повідомляє Укрінформ.

У середу, 24 січня, о 3:00 за київським часом усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, припиняють роботу. Страйк триватиме до 19:00 понеділка, 29 січня.

Міністр транспорту ФРН Фолькер Віззінг назвав таку поведінку залізничників безвідповідальною.

Шестиденний страйк стане найдовшим у спорі між GDL та Deutsche Bahn та четвертим у рамках нинішніх розбіжностей стосовно оплати праці.

Профспілка машиністів вимагає скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин, підвищення зарплатні на 555 євро за місяць, а також неоподатковуваної річної премії у розмірі 3000 євро.

Минулої п’ятниці Deutsche Bahn висунула свою пропозицію: скорочення з 1 січня 2026 року робочого тижня для машиністів і провідників на 1 годину, підвищення зарплатні до квітня 2025 року на 13% у два етапи та 2850 євро премії за 32 місяці, на які укладатиметься договір. Утім, залізничників така альтернатива не влаштувала.