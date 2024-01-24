Немецкие железнодорожники начали самую длинную в стране забастовку

Немецкий союз машинистов локомотивов (GDL) не согласился на новое предложение железнодорожной компании Deutsche Bahn и объявил 6-дневную забастовку - самую длинную в истории ФРГ, сообщает Укринформ.

В среду, 24 января, в 3:00 по киевскому времени все компании Deutsche Bahn, включая предприятия инфраструктуры, прекращают работу. Забастовка продлится до 19:00 понедельника, 29 января.

Министр транспорта ФРГ Фолькер Визинг назвал такое поведение железнодорожников безответственным.

Шестидневная забастовка станет самой длинной в споре между GDL и Deutsche Bahn и четвертой в рамках нынешних разногласий по оплате труда.

Профсоюз машинистов требует сокращения рабочей недели с 38 до 35 часов, повышения зарплаты на 555 евро в месяц, а также не облагаемой налогом годовой премии в размере 3000 евро.

В прошлую пятницу Deutsche Bahn выдвинула свое предложение: сокращение с 1 января 2026 года рабочей недели для машинистов и проводников на 1 час, повышение зарплаты к апрелю 2025 года на 13% в два этапа и 2850 евро премии за 32 месяца, на которые будет заключаться договор . Впрочем, железнодорожников подобная альтернатива не устроила.