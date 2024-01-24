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Росія за добу втратила понад 800 військових та 61 артсистему – Генштаб

Росія за добу втратила понад 800 військових та 61 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

Росія впродовж минулої доби втратила у війні з Україною приблизно 840 військових, 13 танків, 31 бронемашину, 61 артилерійську систему, 37 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 378 660 (+840) осіб,
  • танків − 6 227 (+13) од,
  • бойових броньованих машин − 11 579 (+31) од,
  • артилерійських систем − 9 008 (+61) од,
  • РСЗВ − 971 (+1) од,
  • засобів ППО − 659 (+2) од,
  • літаків − 331 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 998 (+37) од,
  • крилатих ракет − 1 842 (+22) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 005 (+49) од,
  • спеціальної техніки − 1 416 (+7) од.

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