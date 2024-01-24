Росія за добу втратила понад 800 військових та 61 артсистему – Генштаб

Росія впродовж минулої доби втратила у війні з Україною приблизно 840 військових, 13 танків, 31 бронемашину, 61 артилерійську систему, 37 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно склали: