Росія за добу втратила понад 800 військових та 61 артсистему – Генштаб
Росія впродовж минулої доби втратила у війні з Україною приблизно 840 військових, 13 танків, 31 бронемашину, 61 артилерійську систему, 37 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 378 660 (+840) осіб,
- танків − 6 227 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 11 579 (+31) од,
- артилерійських систем − 9 008 (+61) од,
- РСЗВ − 971 (+1) од,
- засобів ППО − 659 (+2) од,
- літаків − 331 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 998 (+37) од,
- крилатих ракет − 1 842 (+22) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 005 (+49) од,
- спеціальної техніки − 1 416 (+7) од.