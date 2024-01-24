Россия за сутки потеряла более 800 военных и 61 артсистему – Генштаб

Россия за прошедшие сутки потеряла в войне с Украиной примерно 840 военных, 13 танков, 31 бронемашин, 61 артиллерийскую систему, 37 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.01.24 ориентировочно составили: