Електромобіль вперше став найпопулярнішим авто у Європі

У 2023 році вперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

За даними Dataforce, американський електромобіль Tesla Model Y став лідером ринку нових авто 2023 року у Європі (ЄС, країн ЄАВТ та Великої Британії). Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.

Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.

Топ-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі: