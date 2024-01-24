Електромобіль вперше став найпопулярнішим авто у Європі
У 2023 році вперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі.
Про це повідомляє "Укравтопром".
За даними Dataforce, американський електромобіль Tesla Model Y став лідером ринку нових авто 2023 року у Європі (ЄС, країн ЄАВТ та Великої Британії). Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.
Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.
Топ-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі:
- Tesla Model Y - 254822 од.;
- Dacia Sandero - 235893 од.;
- VW T-Roc - 206438 од.;
- Renault Clio - 202942 од.;
- Peugeot 208 - 194376 од.;
- Opel Corsa - 188662 од.;
- VW Golf - 184279 од.;
- Toyota Yaris Cross - 176685 од.;
- VW Tiguan - 174267 од.;
- Skoda Octavia - 161784 од.