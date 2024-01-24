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Електромобіль вперше став найпопулярнішим авто у Європі

Електромобіль вперше став найпопулярнішим авто у Європі
Фото: Alexander Migl

У 2023 році вперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

За даними Dataforce, американський електромобіль Tesla Model Y став лідером ринку нових авто 2023 року у Європі (ЄС, країн ЄАВТ та Великої Британії). Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.

Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.

Топ-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі:

  1. Tesla Model Y - 254822 од.;
  2. Dacia Sandero - 235893 од.;
  3. VW T-Roc - 206438 од.;
  4. Renault Clio - 202942 од.;
  5. Peugeot 208 - 194376 од.;
  6. Opel Corsa - 188662 од.;
  7. VW Golf - 184279 од.;
  8. Toyota Yaris Cross - 176685 од.;
  9. VW Tiguan - 174267 од.;
  10. Skoda Octavia - 161784 од.

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