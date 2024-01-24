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Электромобиль впервые стал самым популярным авто в Европе

Электромобиль впервые стал самым популярным авто в Европе
Фото: Alexander Migl

В 2023 году впервые в истории электромобиль возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По данным Dataforce, американский электромобиль Tesla Model Y стал лидером рынка новых авто в 2023 году в Европе (ЕС, стран ЕАСТ и Великобритании). В течение года Model Y была лидером продаж семь с 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность.

В то же время, Dacia Sandero лидировала в четырех месяцах, а Volkswagen T-Roc занимал на первом месте один раз.

Топ-10 в прошлом году самых продаваемых автомобилей в Европе:

  1. Tesla Model Y – 254822 ед.;
  2. Dacia Sandero – 235893 ед.;
  3. VW T-Roc – 206438 ед.;
  4. Renault Clio – 202942 ед.;
  5. Peugeot 208 – 194376 ед.;
  6. Opel Corsa – 188662 ед.;
  7. VW Golf – 184279 ед.;
  8. Toyota Yaris Cross – 176685 ед.;
  9. VW Tiguan – 174267 ед.;
  10. Skoda Octavia - 161 784 ед.

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