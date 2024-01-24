Электромобиль впервые стал самым популярным авто в Европе
В 2023 году впервые в истории электромобиль возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе.
Об этом сообщает "Укравтопром".
По данным Dataforce, американский электромобиль Tesla Model Y стал лидером рынка новых авто в 2023 году в Европе (ЕС, стран ЕАСТ и Великобритании). В течение года Model Y была лидером продаж семь с 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность.
В то же время, Dacia Sandero лидировала в четырех месяцах, а Volkswagen T-Roc занимал на первом месте один раз.
Топ-10 в прошлом году самых продаваемых автомобилей в Европе:
- Tesla Model Y – 254822 ед.;
- Dacia Sandero – 235893 ед.;
- VW T-Roc – 206438 ед.;
- Renault Clio – 202942 ед.;
- Peugeot 208 – 194376 ед.;
- Opel Corsa – 188662 ед.;
- VW Golf – 184279 ед.;
- Toyota Yaris Cross – 176685 ед.;
- VW Tiguan – 174267 ед.;
- Skoda Octavia - 161 784 ед.