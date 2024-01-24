Электромобиль впервые стал самым популярным авто в Европе

В 2023 году впервые в истории электромобиль возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По данным Dataforce, американский электромобиль Tesla Model Y стал лидером рынка новых авто в 2023 году в Европе (ЕС, стран ЕАСТ и Великобритании). В течение года Model Y была лидером продаж семь с 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность.

В то же время, Dacia Sandero лидировала в четырех месяцах, а Volkswagen T-Roc занимал на первом месте один раз.

Топ-10 в прошлом году самых продаваемых автомобилей в Европе: