Україні отримає від Латвії авто, конфісковані за нетверезе водіння

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні ще одну партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв, повідомляє Європейська правда.

Дев'ять автомобілів призначені для армійських частин Міноборони України, комунального медичного підприємства в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Кам'янець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.

Загалом Латвія передасть Україні партію з 14 автівок, загальна ринкова вартість яких становить понад 100 тисяч євро.

Автомобілі будуть доставлені з Латвії в Україну за допомогою так званого "Твіттер-конвою".

Минулого року Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв, загальна вартість автівок становить майже мільйон євро.