Украина получит от Латвии авто, конфискованные за нетрезвое вождение

Правительство Латвии приняло решение безвозмездно передать Украине еще одну партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, сообщает Европейская правда.

Девять автомобилей предназначены для армейских частей Минобороны Украины, коммунального медицинского предприятия в Изюмском районе Харьковской области, Арбузинского сельсовета Николаевской области, воинской части Нацгвардии, Каменец-Подольского райсовета Хмельницкой области и Китайгородского сельсовета Хмельницкой области.

Всего Латвия передаст Украине партию из 14 автомобилей, общая рыночная стоимость которых составляет более 100 тысяч евро.

Автомобили будут доставлены из Латвии в Украину с помощью так называемого "Твиттер-конвоя".

В прошлом году Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость автомобилей составляет почти миллион евро.