Гейлі не буде покидати праймериз республіканців попри лідерство Трампа
Колишня пані посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що поки не зніматиме свою кандидатуру з праймериз Республіканської партії, попри перемогу 45-го президента США Дональда Трампа в штаті Нью-Гемпшир, повідомляє Ліга.net.
За її словами, перегони серед республіканців ще далека від завершення і "є ще десятки штатів, які потрібно пройти".
Вона назвала Трампа "невдахою та єдиним республіканцем у країні, якого може перемогти Джо Байден".
Сам же Трамп заявив, що Гейлі має вийти з перегонів партії після його перемоги у Нью-Гемпширі.
"Самозванка, яка заявила про перемогу, всупереч дуже поганим результатам", – сказав 45-й президент США, хоча Гейлі привітала його з перемогою в штаті під час своєї промови.