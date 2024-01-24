Гейлі не буде покидати праймериз республіканців попри лідерство Трампа

Колишня пані посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що поки не зніматиме свою кандидатуру з праймериз Республіканської партії, попри перемогу 45-го президента США Дональда Трампа в штаті Нью-Гемпшир, повідомляє Ліга.net.

За її словами, перегони серед республіканців ще далека від завершення і "є ще десятки штатів, які потрібно пройти".

Вона назвала Трампа "невдахою та єдиним республіканцем у країні, якого може перемогти Джо Байден".

Сам же Трамп заявив, що Гейлі має вийти з перегонів партії після його перемоги у Нью-Гемпширі.