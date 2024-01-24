Хейли не будет покидать праймериз республиканцев несмотря на лидерство Трампа
Бывшая посол США в ООН Никки Хейли заявила, что пока не будет снимать свою кандидатуру с праймериз Республиканской партии, несмотря на победу 45-го президента США Дональда Трампа в штате Нью-Гемпшир, сообщает Лига.net.
По ее словам, гонка среди республиканцев еще далека от завершения и "есть еще десятки штатов, которые нужно пройти".
Она назвала Трампа "неудачником и единственным республиканцем в стране, которого может победить Джо Байден".
Сам же Трамп заявил, что Хейли должна выйти из гонки партии после его победы в Нью-Гемпшире.
"Самозванка, которая заявила о победе, несмотря на очень плохие результаты", — сказал 45-й президент США, хотя Хейли поздравила его с победой в штате во время своей речи.