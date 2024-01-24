У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76

У Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76, губернатор повідомив про "подію", на місці працюють слідча група та МНС. Збройні сили підтвердили падіння літака, заявивши, що він перевозив ракети для ЗРК С-300, повідомляє Українська правда.

"Подія в Корочанському районі. Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік і виїхав у район. Усі подробиці пізніше" , – повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Місцеві пабліки повідомляють, що попаередньо впав Імовірно, це ІЛ-76.

Джерела видання в Збройних силах підвердили факт падіння літака, вказавши, що "це їхня робота". Джерела в Генштабі сверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.