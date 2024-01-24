В Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76, губернатор сообщил о "событии", на месте работают следственная группа и МЧС. Вооруженные силы подтвердили падение самолета, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300, сообщает Украинская правда.

"Событие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сменил свой рабочий график и уехал в район. Все подробности позже" , - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Местные паблики сообщают, что предположительно упал предположительно, это ИЛ-76.

Источники в Вооруженных силах подвергли факт падения самолета, указав, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.