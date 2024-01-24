Польща почне технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій

Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський заявив, що за кілька днів Польща розпочне технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій, повідомляє Європейська правда.

Глава Міністерства сільського господарства заявив, що сертифікати, створені за зразком тих, які Румунія та Болгарія погодили з Україною, обмежать надмірний приплив товарів до Польщі та допоможуть припинити торгову суперечку між Варшавою та Києвом.

"Наші експерти з Мінагрополітики спілкуватимуться з фахівцями Міністерства сільського господарства України і обговорюватимуть продукт за продуктом. Будуть ліцензії, в яких будуть вказані обсяги експорту, а також в цих ліцензіях буде запис про одержувача, куди йде товар.

Ми хочемо це трохи формалізувати, але це також впорядкувало б торговельні потоки" , – сказав міністр сільського господарства.

Секерський уточнив, що початок переговорів поки що не означає скасування ембарго і наразі воно залишатиметься в силі.