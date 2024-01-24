Польща почне технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій
Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський заявив, що за кілька днів Польща розпочне технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій, повідомляє Європейська правда.
Глава Міністерства сільського господарства заявив, що сертифікати, створені за зразком тих, які Румунія та Болгарія погодили з Україною, обмежать надмірний приплив товарів до Польщі та допоможуть припинити торгову суперечку між Варшавою та Києвом.
"Наші експерти з Мінагрополітики спілкуватимуться з фахівцями Міністерства сільського господарства України і обговорюватимуть продукт за продуктом. Будуть ліцензії, в яких будуть вказані обсяги експорту, а також в цих ліцензіях буде запис про одержувача, куди йде товар.
Ми хочемо це трохи формалізувати, але це також впорядкувало б торговельні потоки", – сказав міністр сільського господарства.
Секерський уточнив, що початок переговорів поки що не означає скасування ембарго і наразі воно залишатиметься в силі.
"Поки ми не домовимося про двосторонні правила щодо потоку товарів, ембарго не буде знято. Лише тоді, коли ми домовимось, і домовимося про певні речі, ми будемо говорити про зняття ембарго", – сказав очільник польського Мінагро.