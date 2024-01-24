Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявил, что через несколько дней Польша начнет технические переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, сообщает Европейская правда.

Глава Министерства сельского хозяйства заявил, что сертификаты, созданные по образцу тех, которые Румыния и Болгария согласовали с Украиной, ограничат чрезмерный приток товаров в Польшу и помогут прекратить торговый спор между Варшавой и Киевом.

"Наши эксперты по Минагрополитике будут общаться со специалистами Министерства сельского хозяйства Украины и будут обсуждать продукт по продукту. Будут лицензии, в которых будут указаны объемы экспорта, а также в этих лицензиях будет запись о получателе, куда идет товар.

Мы хотим это немного формализовать, но это также упорядочило бы торговые потоки" , – сказал министр сельского хозяйства.

Секерский уточнил, что начало переговоров пока не означает отмены эмбарго и оно будет оставаться в силе.