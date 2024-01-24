Антикорупційний суд заочно арештував нардепа Горвата

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту підозрюваного у справі народного депутата групи "Довіра" Роберта Горвата про заволодіння землею на Закарпатті, через що державі завдано майже 127 млн грн збитків. Таке рішення 19 січня ухвалив ВАКС, повідомляє Слово і діло.

"Клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою у межах кримінального провадження - задовольнити. Обрати підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного і не пізніше як через 48 годин із часу його доставки до місця кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід", – ідеться в рішенні.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомило про підозру нардепу Роберту Горвату та ще трьом особам. За даними слідства, у 2016-2019 роках політик, маючи вплив на службових осіб ГУ Держгеокадастру Закарпаття, розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га. Ці землі перебували у постійному користуванні ДП "Леанка".

Відповідно до злочинного задуму директор ДП "Леанка" мав відмовитися від права користування землею та звернутися до регіонального Держгеокадастру з відповідною заявою. Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми. Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 123 млн грн збитків.