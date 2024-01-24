Антикоррупционный суд заочно арестовал нардепа Горвата

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу подозреваемого по делу народного депутата группы "Доверие" Роберта Горвата о завладении землей в Закарпатье, из-за чего государству нанесено почти 127 млн грн ущерба. Такое решение 19 января принял ВАКС, сообщает Слово и дело.

"Ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства – удовлетворить. Избрать подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 УК Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей.

После задержания подозреваемого и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения" , – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщило о подозрении нардепу Роберту Горвату и еще трем лицам. По данным следствия, в 2016-2019 годах политик, имея влияние на должностных лиц ГУ Госгеокадастра Закарпатья, разработал схему завладения земельными участками общей площадью 323 га. Эти земли находились в постоянном использовании ГП "Леанка".

Согласно преступному замыслу, директор ГП "Леанка" должен был отказаться от права пользования землей и обратиться в региональный Госгеокадастр с соответствующим заявлением. После прекращения права пользования руководитель ГУ Госгеокадастра области выдал земельные участки заранее определенным физлицам, которые впоследствии продали их компании, подконтрольной организатору схемы. В результате таких действий государству причинено более 123 млн грн убытков.