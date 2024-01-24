У розвідці підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими

Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Про це в коментарі сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається" , – сказав він.

За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.

Російські державні агентства раніше заявили з посиланням на Міністерство оборони, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що профільні структури України наразі збирають інформацію щодо цього випадку.

Водночас низка українських медіа з посиланням на свої джерела повідомляла, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. За даними джерел, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300. Втім потім спростували повідомлення.

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