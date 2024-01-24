В разведке подтвердили, что сегодня должен был состояться обмен пленными

Сегодня, 24 января, должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом в комментарии УНН сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

"Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит" , – сказал он.

По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавший в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.

Российские государственные агентства ранее заявили со ссылкой на Министерство обороны, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, это произошло во время планового полета.

При этом в российском ведомстве утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозившихся в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что профильные структуры Украины сейчас собирают информацию по этому случаю.

В то же время ряд украинских медиа со ссылкой на свои источники сообщали, что сбыт военно-транспортного самолета Ил-76 является работой Вооруженных сил Украины. По данным источников, этот самолет, вероятно, перевозил ракеты в комплексы С-300. Впрочем, потом опровергли сообщение.

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