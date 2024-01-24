Обстріл Харкова 23 січня: кількість загиблих зросла до 10

Кількість загиблих у Харкові після ракетного удару росіян у вівторок 23 січня зросла до десяти людей, з-під завалів дістали ще два тіла, повідомляє Українська правда.

"Під завалами будинку у Київському районі, який російський агресор обстріляв вчора вранці, знайшли ще два тіла - чоловіка та жінки, які мешкали на першому поверсі зруйнованого підʼїзду" , – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, зараз рятувальники намагаються дістати тіла загиблих.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що загиблі - 57-річний чоловік та 56-річна жінка.