Обстріл Харкова 23 січня: кількість загиблих зросла до 10
Кількість загиблих у Харкові після ракетного удару росіян у вівторок 23 січня зросла до десяти людей, з-під завалів дістали ще два тіла, повідомляє Українська правда.
"Під завалами будинку у Київському районі, який російський агресор обстріляв вчора вранці, знайшли ще два тіла - чоловіка та жінки, які мешкали на першому поверсі зруйнованого підʼїзду", – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, зараз рятувальники намагаються дістати тіла загиблих.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що загиблі - 57-річний чоловік та 56-річна жінка.