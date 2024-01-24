Обстрел Харькова 23 января: количество погибших возросло до 10

Количество погибших в Харькове после ракетного удара россиян во вторник 23 января возросло до десяти человек, из-под завалов достали еще два тела, сообщает Украинская правда.

"Под завалами дома в Киевском районе, который российский агрессор обстрелял вчера утром, нашли еще два тела - мужчины и женщины, которые жили на первом этаже разрушенного подъезда" , – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, сейчас спасатели пытаются достать тела погибших.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что погибшие 57-летнего мужчины и 56-летней женщины.