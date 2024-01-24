Обмін полоненими не відбувся: в ГУР зробили заяву з приводу падіння Іл-76

Головне управління розвідки Міністерства оборони не має інформації щодо того, чи знаходилися українські полонені на борту російського літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області РФ, повідомляє Ділова столиця.

В ГУР зазначили, що сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими, однак цього не відбулося.

"Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці. Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона" , — йдеться в повідомленні.

В той же час, Росія не поінформувала Україну щодо необхідності забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.

"Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії Росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених" , — додали в ГУР.

У військовій розвідці підкреслили, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і має обговорюватися обома сторонами, адже весь процес обміну полоненими наражається на небезпеку.

"Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави" , — підкреслили в ГУР.

Нагадаємо, вранці 24 січня в Бєлгородській області впав Іл-76 — військово-транспортний літак, призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Повідомлялося про десятки загиблих, які були на борту.

"Українська правда" з посиланням на джерела у Силах оборони повідомила, що збиття російського Іл-76 — це робота ЗСУ. У Генштабі повідомили виданню, що літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину. Однак пізніше з сайту "УП" зникла згадка про ЗСУ.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на поінформоване джерело, близьке до Міноборони України, пише, що російський літак Іл-76 був збитий на зльоті.

Водночас, за даними "Суспільного", у Міноборони зараз не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію".

Тим часом кремлівські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ пишуть, що на борту Іл-76 нібито були 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну, а також 6 членів екіпажу та троє супроводжуючих. У Росії заявляють, нібито 24 січня готувався великий обмін полоненими, яких везли літаком, і українську сторону нібито про це попередили.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня мав відбутися обмін військовополоненими між Росією та Україною.

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що зараз з іншими профільними структурами збирає та аналізує всю необхідну інформацію щодо Іл-76. До офіційних коментарів українців закликають утриматися від поширення неперевіреної інформації.