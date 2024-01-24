Обмен пленными не состоялся: в ГУР сделали заявление по поводу падения Ил-76

Главное управление разведки Министерства обороны не располагает информацией о том, находились ли украинские пленные на борту упавшего в Белгородской области РФ российского самолета Ил-76, сообщает Деловая столица.

В ГУР отметили, что сегодня, 24 января, должен был состояться обмен пленными, однако этого не произошло.

"Сейчас у нас нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности. Безопасность наших Защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона" , — говорится в сообщении.

В то же время Россия не проинформировала Украину о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось раньше.

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных" , — добавили в ГУР.

В военной разведке подчеркнули, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и должна обсуждаться обеими сторонами, ведь весь процесс обмена пленными подвергается опасности.

"Исходя из этого, речь может идти о спланированных и умышленных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослаблении международной поддержки нашего государства" , — подчеркнули в ГУР.

Напомним, утром 24 января в Белгородской области упал Ил-76 – военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов разного назначения. Сообщалось о десятках находившихся на борту погибших.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в Силах обороны сообщила, что удар по российскому Ил-76 — это работа ВСУ. В Генштабе сообщили изданию, что самолет перевозил ракеты в комплексы С-300, которыми россияне обстреливают Харьковщину. Однако позже с сайта "УП" исчезло упоминание об ВСУ.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник, близкий к Минобороны Украины, пишет, что российский самолет Ил-76 был сбит на взлете.

В то же время, по данным "Суспільного", в Минобороны сейчас не могут подтвердить, что самолет поразили украинские силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию".

Тем временем кремлевские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ пишут, что на борту Ил-76 якобы были 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена, а также 6 членов экипажа и трое сопровождающих. В России заявляют, что 24 января готовился большой обмен пленными, которых везли самолетом, и украинскую сторону якобы об этом предупредили.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января должен был состояться обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что сейчас с другими профильными структурами собирает и анализирует всю необходимую информацию по Ил-76. К официальным комментариям украинцев призывают воздержаться от распространения непроверенной информации.