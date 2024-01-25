Курс валют НБУ на 25 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 24 січня зріс до рівня 37.53 за 1 долар.
Євро подорожчав на 19 коп. до 40.88 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 4.23 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 20 коп. до 47.81 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 31 коп. до 43.42 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.35 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.525 200
|EUR
|Євро
|40.883 700
|RUB
|Рубль
|0.423 240
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.805 200
|CHF
|Швейцарський франк
|43.416 900
|PLN
|Польський злотий
|9.347 200