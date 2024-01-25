Курс валют НБУ на 25 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 січня зріс до рівня 37.53 за 1 долар.

Євро подорожчав на 19 коп. до 40.88 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 4.23 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 20 коп. до 47.81 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 31 коп. до 43.42 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.35 за 1 польський злотий.