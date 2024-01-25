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Курс валют НБУ на 25 січня

Курс валют НБУ на 25 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 січня зріс до рівня 37.53 за 1 долар.

Євро подорожчав на 19 коп. до 40.88 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 4.23 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 20 коп. до 47.81 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 31 коп. до 43.42 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.35 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.525 200 +0.071
EUR Євро 40.883 700 +0.193
RUB Рубль 0.423 240
GBP Фунт стерлінгів 47.805 200 +0.203
CHF Швейцарський франк 43.416 900 +0.311
PLN Польський злотий 9.347 200 +0.06

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