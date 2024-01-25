Курс валют НБУ на 25 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 25 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 24 января, вырос до уровня 37.53 за 1 доллар.
Евро подорожал на 19 коп. до 40.88 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 4.23 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 20 коп. до 47.81 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 31 коп. до 43.42 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 6 коп. до 9.35 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.525200
|EUR
|Евро
|40.883700
|RUB
|Рубль
|0.423240
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.805200
|CHF
|Швейцарский франк
|43.416900
|PLN
|Польский злотый
|9.347200