Уночі ППО знищила 11 "Шахедів" у двох областях – Повітряні сили

У ніч на 25 січня Росія вдарила ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 11 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Усього окупанти запустили 14 безпілотників. Запуски здійснювали з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (Крим).

Також росіяни вдарили по Харкову чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ та однією – з окупованої Донеччини.

"В результаті бойової роботи знищено 11 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.