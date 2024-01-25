Уночі ППО знищила 11 "Шахедів" у двох областях – Повітряні сили
У ніч на 25 січня Росія вдарила ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 11 "Шахедів".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Усього окупанти запустили 14 безпілотників. Запуски здійснювали з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мису Чауда (Крим).
Також росіяни вдарили по Харкову чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ та однією – з окупованої Донеччини.
"В результаті бойової роботи знищено 11 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.