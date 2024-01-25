Ночью ПВО уничтожила 11 "Шахедов" в двух областях – Воздушные силы

В ночь на 25 января Россия ударила ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего оккупанты запустили 14 беспилотников. Запуски производились из района Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда (Крым).

Также россияне ударили по Харькову четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ и одной из оккупированной Донетчины.

"В результате боевой работы уничтожены 11 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.