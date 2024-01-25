Україна продовжить транзит російського газу – прем'єр Словаччини

Україна нібито готова дозволити транспортування російського природного газу через свою територію після 2024 року.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Ділова столиця.

"Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це гарна новина. Це означає, що ми в Словаччині також зможемо продовжити транзит цього газу, який також піде на користь Австрії та Італії" , – заявив Фіцо у відеозверненні.

Зазначимо, що Кабмін і "Нафтогаз" не прокоментували запит агентства, російський "Газпром" відмовився від коментарів.