Украина продлит транзит российского газа – премьер Словакии

Украина якобы готова разрешить транспортировку российского природного газа через свою территорию после 2024 года.﻿ Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Деловая столица.

"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость. Это означает, что мы в Словакии также сможем продолжить транзит этого газа, который также пойдет на пользу Австрии и Италии" , — заявил Фицо в видеообращении.

Отметим, что Кабмин и "Нафтогаз" не прокомментировали запрос агентства, российский "Газпром" отказался от комментариев.