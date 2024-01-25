Окупанти перекинули раніше підбитий "Оленегорський горняк" в Севастополь – ВМС

Російські війська перемістили великий десантний корабель "Оленегорский горняк" зі свого Новоросійська до окупованого Криму, підбитий пів року тому ВДК помітили у Севастополі.﻿﻿ Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Він перебуває в Севастопольській бухті – це ми можемо підтвердити. АТЕШ передавав, що це Графська бухта – це не зовсім так. Але загалом так: це Севастопольська бухта. А щодо його можливої участі в заходах з охорони та оборони акваторії або інших навчально-бойових заходах, то це він може зробити навряд чи. Тому що це дуже відомий нам 775 проєкту великий десантний корабель "Оленегорський горняк", який зараз трошки "не БГ" (не боєготовий – ред.), як у нас кажуть у Збройних силах.

Тому що він після отриманих минулого сезону пошкоджень перебуває у ремонті. І, скоріше за все, з цією метою (ремонту) з Новоросійська його туди і притягнули. Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто" , – сказав Плетенчук.

Напередодні, 24 січня, рух "АТЕШ" повідомив, що його агенти зафіксували прибуття великого десантного корабля в Севастополь: після передислокації ВДК проєкту 775 у Графську пристань міста Севастополь його "розвертали й накривали маскуванням".

Речник ВМС зазначив, що такий великий корабель замаскувати неможливо.

Плетнечук додав, що "Оленегорський горняк" вийти в море на бойове чергування поки не зможе, бо ще потребує відновлення.