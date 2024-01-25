Оккупанты перебросили ранее подбитый "Оленегорский горняк" в Севастополь – ВМС

Российские войска переместили большой десантный корабль "Оленегорский горняк" из своего Новороссийска в оккупированный Крым, подбитый полгода назад БДК заметили в Севастополе. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Он находится в Севастопольской бухте – это мы можем подтвердить. АТЕШ передавал, что это Графская бухта – это не совсем так. Но в целом да: это Севастопольская бухта. А что касается его возможного участия в мероприятиях по охране и обороне акватории или других учебно-боевых мероприятиях, то это он вряд ли может сделать. Потому что это очень известный нам 775 проекта большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который сейчас немножко "не БГ" (не боеготовый – ред.), как у нас говорят в Вооруженных силах.

Потому что он после полученных в прошлом сезоне повреждений находится в ремонте. И, скорее всего, с этой целью (ремонта) из Новороссийска его туда и притащили. Поэтому ожидать от него каких-то очередных подвигов не стоит" , – сказал Плетенчук.

Накануне, 24 января, движение "АТЕШ" сообщило, что его агенты зафиксировали прибытие большого десантного корабля в Севастополь: после передислокации БДК проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь его "разворачивали и накрывали маскировкой".

Спикер ВМС отметил, что такой большой корабль замаскировать невозможно.

Плетнечук добавил, что "Оленегорский горняк" выйти в море на боевое дежурство пока не сможет, потому что еще нуждается в восстановлении.