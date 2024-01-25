Стефанішина обговорила з єврокомісаром деталі початку переговорів про вступ

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела зустріч з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї щодо запуску переговорів про вступ України у ЄС, повідомляє Європейська правда.

За словами Стефанішиної, на зустрічі з Варгеї йшлося про структуру майбутніх переговорів.

"Ми погодили кроки щодо швидкого виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії, початок "скринінгу" (дослідження відповідності законодавства України праву ЄС. – Ред.), за яким будуть зустрічі урядової команди і представників гендиректорату Єврокомісії з питань переговорів про розширення; підготовку переговорної рамки. Україна спроможна рухатися у всіх цих питаннях" , – зазначила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, в середині січня президентка Єврокомісії оголосила, що у рамках підготовки до переговорів про вступ з Україною ЄК розпочинає процес передвступного скринінгу законодавства та створює переговорну рамку.