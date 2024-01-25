Стефанишина обсудила с еврокомиссаром детали начала переговоров о вступлении

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина провела встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархеи по запуску переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщает Европейская правда.

По словам Стефанишиной, на встрече с Вархеи речь шла о структуре будущих переговоров.

"Мы согласовали шаги по быстрому выполнению четырех рекомендаций Еврокомиссии; начало "скрининга" (исследование соответствия законодательства Украины праву ЕС. – Ред.), по которому будут встречи правительственной команды и представителей гендиректората Еврокомиссии по вопросам переговоров о расширении; подготовку переговорной рамки. Украина способна продвигаться во всех этих вопросах" , – отметила вице-премьер.

Напомним, в середине января президент Еврокомиссии объявила, что в рамках подготовки к переговорам о вступлении с Украиной ЕК начинает процесс предвступительного скрининга законодательства и создает переговорную рамку.