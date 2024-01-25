НБУ покращив прогноз щодо інфляції на 2024 рік

Національний банк України покращив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 році з 9,8% до 8,6%, повідомляє Економічна правда.

"Інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці. Із середини року вона дещо пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв. Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат" , - повідомили у Нацбанку.

Попри це, там очікують, що інфляція залишатиметься контрольованою та за підсумками року становитиме 8,6%.