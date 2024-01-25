НБУ улучшил прогноз по инфляции на 2024 год

Национальный банк Украины улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 9,8% до 8,6%, сообщает Экономическая правда.

"Инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в ближайшие месяцы. С середины года она несколько ускорится из-за исчерпания эффектов высоких прошлогодних урожаев. Дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат" , - сообщили в Нацбанке.

Несмотря на это, там ожидают, что инфляция будет оставаться контролируемой и по итогам года составит 8,6%.